Botafogo encerra negociação por Yaya Touré e rivais não perdoam

Yayá Touré não vai reforçar o Botafogo na sequência da temporada de 2020. Nesta quinta-feira, Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing e comercial do clube, confirmou que as negociações para contratar o meio-campista marfinense estão definitivamente encerradas. Nas redes sociais, o clube virou piada entre os rivais por conta da negociação.

"Botafogo já levou mais foras do que eu na vida", brincou um dos internautas. "Cadê o vídeo do anúncio no celular?", lembrou outro, fazendo referência ao vídeo que vazou nas redes sociais anunciando a chegada do jogador.

HHAHAHAHA MEU YAYA MEU YOYO HAHAHAHAHAH pic.twitter.com/TNdYp2eHcs — habib (@queissosenhor) March 12, 2020

De acordo com Rotenberg, a pandemia de coronavírus seria um fator que dificultou a negociação, além de questões familiares. "Situação difícil, jogador não conseguiu se definir, há a questão do coronavírus na Europa. Yaya está com negociação definitivamente encerrada por parte do Botafogo", afirmou o dirigente em entrevista à rádio Brasil.

Confira a repercussão:

KKKKKKKKK BOTAFOGO LEVOU MAIS FORA Q EU NA VIDA — Marlon (@crf_marlon10) March 12, 2020