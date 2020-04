Careca diz que ataque do Napoli que tinha Maradona foi melhor que 'trio MSN'

O ex-atacante brasileiro Careca, que no final da década de 1980 e início da 1990, formou juntamente com o argentino Diego Maradona e o italiano Bruno Giordano, o histórico ataque do Napoli, considerou que esse trio foi comparável ao formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar, durante as temporadas de 2013 a 2017.

"Com Diego tivemos uma grande vantagem, Diego em campo foi um fenômeno e nosso tridente era muito forte. Ele pode ser comparado a qualquer tridente, também com o de Barcelona, com Messi, Suárez e Neymar", disse Careca, em entrevista à emissora de TV italiana Sky Sport.

Careca jogou pelo Napoli de 1987 a 1993, conquistando um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e uma Copa da Uefa (atual Liga Europa), além de marcar 95 gols em 221 partidas.

Ele foi um dos grandes ídolos da torcida napolitana e o trio formado ao lado de Maradona e Giordano permaneceu na história do futebol italiano.

Apesar de ter deixado o clube há quase três décadas, Careca continua tendo muito carinho pela cidade de Nápoles e reconheceu que o estádio San Paolo foi o que mais lhe emocionou.

"O San Paolo é o estádio que mais me excita. No meu tempo em Nápoles, havia 78 mil espectadores e sempre tivemos pelo menos 10 mil pessoas viajando conosco quando jogávamos fora. O estádio não era moderno, mas as pessoas faziam a diferença nesse campo", lembrou.