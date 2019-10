Casa invadida por carro de Ralf é pichada: 'Joga mais, bebe menos'

A casa invadida pelo carro de Ralf, jogador do Corinthians, na última sexta-feira, foi pichada com frases de protesto. No muro da residência escreveram a frase "álcool mata" e na frente da casa vizinha "joga mais, bebe menos".

Imagens do imóvel, localizado no bairro da Água Rasa, na Zona Leste, circulam nas redes sociais. A maioria dos internautas questionam o motivo de picharem a casa da vítima e não a residência do jogador. Confira:

Muro de casa invadida por carro de Ralf, do Corinthians, é pichado. Frases como: "Joga mais, bebe menos e "Álcool mata". pic.twitter.com/jLQEaN8qXI — Instagram: @mundo_timao (@mundo_timao1) October 15, 2019

Por que pixaram a casa da vítima e não a do Ralf? — Gio (@giovannigonalv4) October 15, 2019

Erradíssimo, tinha que pichar a casa dele, quem que invadiu o Ralf com o seu carro ou a dona da casa?? — zizou05 (@carloszyzu) October 15, 2019

O acidente aconteceu na última sexta-feira, quando o carro em que o jogador estava saiu da pista, bateu em uma parada de ônibus e invadiu uma casa. De acordo com informações oficiais do Corinthians, um segurança de Ralf dirigia o veículo e acabou perdendo o controle ao ser perseguido por duas motos em uma tentativa de assalto. Um idoso de 69 anos foi atropelado no local e encaminhado ao hospital.

Além de Ralf e do segurança, o pai e um irmão do jogador também estavam no carro no momento do acidente. Nenhum deles sofreu ferimentos de maior gravidade. O texto divulgado pela Secretaria aponta que o segurança do atleta corintiano foi o único a ser levado para o 31º DP, onde foi constatada a embriaguez do homem que estaria conduzindo o carro, um Hyundai Santa Fe. A Polícia diz que não foi possível para as testemunhas definirem quem dirigia o carro.

Por causa do acidente, Ralf não foi relacionado para o clássico contra o São Paulo, disputado no último domingo, mas voltou a treinar na última segunda-feira e deve entrar em campo contra o Goiás, nesta quarta-feira, no Serra Dourada.