Cássio entra em campo com fã que teve perna amputada e sonha em ser goleiro

Uma bela cena aconteceu antes do jogo entre Corinthians e Avaí em Florianópolis, neste domingo: o goleiro Cássio entrou junto com o pequeno Luan, de sete anos, que é torcedor do time paulista e muito fã do arqueiro. Luan teve uma má formação congênita enquanto era gestado e acabou tendo uma das pernas amputadas.

No entanto, o pequeno, natural de Tubarão (SC) não desistiu do sonho de ser goleiro, e teve a chance de conhecer seus ídolos do Corinthians no hotel, antes do jogo. Depois, ainda teve a chance de ser 'mascote' de Cássio na entrada em campo.

"Para mim é um privilégio, como atleta, incentivar o esporte e proporcionar momentos de alegria para as crianças iguais ao Luan, que mesmo com todas as limitações, sonha em ser goleiro! Que Deus abençoe você e sua família, menino Luan! E que Ele continue te usando para alcançar e inspirar outras vidas! Nunca será só futebol!", escreveu o goleiro no Instagram. Veja as fotos.

Já a partida entre Corinthians e Avaí não foi tão legal assim: o jogo foi modorrento e acabou empatado em 1 a 1, tanto em gols quanto em cartões vermelhos: Richard Franco fez o do time da casa e Vágner Love empatou, enquanto Michel Macedo e Betão acabaram expulsos.