Clube português faz greve e recusa treinar após não receber salários

O Aves, de Portugal, está com o elenco em greve. Como o time da primeira divisão nacional está com os salários atrasados de janeiro e fevereiro, os jogadores decidiram não treinar nos últimos dias e só vão se reapresentar ao clube na próxima sexta-feira, quando vão se reunir com a diretoria e tentar receber os valores pendentes.

Segundo o jornal português O Jogo, a mobilização dos atletas ganhou força nesta quinta-feira, quando o plantel se reuniu e decidiu não treinar. Por enquanto não está em discussão se o Aves vai deixar de disputar o compromisso no fim de semana, diante do Belenenses. A partida será com os portões fechados para evitar o contágio das pessoas com o novo coronavírus.

Os atrasos salariais do futebol português são foco de grande preocupação da administração da liga local. Na próxima semana, a direção da entidade vai começar uma fiscalização maior sobre o pagamento, com o intuito de conter atrasos.