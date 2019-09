Corintianos reclamam de empate com o Fluminense; confira a repercussão

O Corinthians encarou o Fluminense nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana, em Itaquera, e acabou ficando no empate por 0 a 0. O resultado, que obriga o time a balançar as redes no jogo de volta, na próxima quinta-feira, no Maracanã, não agradou os torcedores da equipe alvinegra.

Nas redes sociais, a equipe de Fábio Carille recebeu diversas reclamações na própria página oficial do clube no Twitter. "Time incompetente", "foi ridículo", "foi uma vergonha esse empate", "que jogo feio foi esse?". Teve até quem já cobrou o resultado da próxima partida. "Ganhar lá (no Macaranã) é obrigação", ressaltou um dos torcedores.

No próximo jogo, um empate com gols classifica o time de Carille à semifinal do torneio sul-americano. Quem passar do duelo brasileiro vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador.

Confira a repercussão:

Empate contra uma bosta de um time fraco desses, Parabéns nem entraram em campo hj no maracã 1x0 tá ótimo — Jhonata TS (@JottTwentySeven) August 23, 2019

Quando eu tiver um filho e a criança chorar pq não consegue dormir, é só colocar esse jogo do Corinthians x Fluminense pra ela assistir, aí eu quero ver — desimpedidos (@desimpedidos) August 23, 2019

eu pensando na bola do Boselli e do Gustagol que não entraram...... pic.twitter.com/pf8w6c2zG3 — corinthibiel (@sccpbieel) August 23, 2019

mas vcs n iam passar de 3x0 do fluminense?? oq aconteceu??? a realidade baixou ai??? — Dylan Figueiredo (@DylanFigueired) August 23, 2019

É IMPRESSIONANTE a capacidade que o Carille tem de não saber substituir Matou o time tirando o Vital e colocando o Jadson 70 minutos pra colocar o Boselli que é o melhor CA do time O Corinthians tem lado esquerdo? Põe o Carlos Augusto que pelo menos ataca — BOSELLI TITULAR (@Diogenes__01) August 23, 2019

Carille foi engolido pelo Fluminense hoje. A verdade é essa. Time lento, previsível e foi muito facilmente marcado. E pelo bem da história do Jadson no Corinthians, não deveria entrar nunca mais em campo — BRUNO PAVAN (@masfaz_) August 23, 2019

Vergonha empatar com o Fluminense Aki! Vergonha! — Pepe (@Pepe54783379) August 23, 2019