'Cristiano Ronaldo até me diz o que tenho que comer', relata Arthur

O meiocampista brasileiro Arthur chegou à Juventus após uma saída conturbada do Barcelona, e, aparentemente, não teve nenhum problema de adaptação. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o brasileiro deu detalhes de como é dividir o vestiário com Cristiano Ronaldo.

"(Me surpreendeu) A foram como ele trabalha. Já sabia porque a gente fala, o mundo do futebol é pequeno e vão comentando. Te dizem o que faz, mas quando vê de perto é impressionante. Há dias em que chegamos às duas da manhã porque jogamos tarde e ele vai treinar. Quem faz isso? Cristiano. Eu brinco e digo que ele está doente, mas o que se diz a alguém que tem tantas bolas de ouro. Mentalmente, é muito forte", comentou Arthur.

"Cristiano é um filho da p***. Desde que cheguei, me ajudou muito, porque falamos o mesmo idioma. Sempre está perto e me ajuda, por exemplo, com as coisas que não entendi. Na comida também, até me diz o que tenho que comer. Que isto sim, que aquilo outro me viria bem. Se preocupa pelos demais, sempre tenta ajudar e contribuir com algo. Tive muita sorte com Cristiano e com todo o vestiário, são gente muito boa", disse o meia brasileiro.

Arthur está na Juventus desde o começo da temporada 2020-21. Esteve em campo nos dois confrontos contra o ex-time, o Barcelona, que saíram com uma vitória do Barça em Turim por 2 a 0 e da Juventus na Catalunha por 3 a 0.