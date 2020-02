Diego Costa se sentou no rosto de colega para reclamar, diz goleiro

O goleiro polonês Marcin Bulka fez uma revelação curiosa nos últimos dias sobre os bastidores do Chelsea. Em entrevista ao canal do YouTube Foot Truck no seu país, o atual jogador do Paris Saint-Germain comentou que na época em que defendeu o clube inglês, presenciou o atacante Diego Costa se sentar no rosto de um companheiro de equipe para reclamar de encenação em outubro de 2016.

Segundo Bulka, Costa ficou incomodado durante um treino ao considerar que o meia Nathaniel Chalobah estava fingindo de dores. O brasileiro naturalizado espanhol achou que a reação do colega era muito exagerada e ao vê-lo no chão, decidiu baixar o calção e se sentar no rosto do colega para pedir que se levantasse.

"Depois de Nathaniel não se levantar do chão, Diego baixou suas calças, sentou no rosto dele e então correu. Eu nunca tinha visto algo desse tipo", comentou o polonês. Diego Costa está atualmente no Atlético de Madrid, enquanto Chalobah defende o Watford.