Endividado, Corinthians anuncia patrocínio com o Serasa e vira piada na web

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira uma parceria com o Serasa Limpa Nome até o fim de 2020. O clube vai estampar a marca na região da camisa conhecida como omoplata, próximo ao ombro, a partir de julho. Nas redes sociais, a notícia virou piada entre os torcedores, já que a Arena Itaquera S/A foi incluída no cadastro de inadimplentes do Serasa no ano passado.

"Achei que era piada", comentou um palmeirense no Twitter. "País da piada pronta. Como os humoristas conseguem concorrer?", reagiu outro internauta. "É para rir né? Não é possível isso. Alô Serasa, estão aceitando parceria mesmo com 'nome sujo'?", questionaram.

Vale lembrar que Corinthians e Caixa discutem um acordo amigável desde o fim do ano passado. Em fevereiro, por exemplo, por um pedido conjunto das partes, a Justiça suspendeu por mais 60 dias a ação do banco estatal que cobra R$ 536 milhões decorrentes do financiamento da obra de construção da Arena Corinthians.

Nesta quarta-feira, no anúncio do novo patrocinador para o segundo semestre, o Corinthians também informou que o estádio receberá, dos dias 7 a 14 de março, uma tenda de ofertas presencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece renegociações com até 98% de desconto em dívidas. Outras 22 agências da Serasa espalhadas pelo Brasil também receberão o Feirão.

Confira a repercussão:

Achei que era o sensacionalista rs — corre que o incel tá puto (@israpedro) March 4, 2020

tão de sacanagem — felipetravi (@felipetravi) March 4, 2020

Achei que era piada..... O marketing é inexplicável...... — RICARDO SCARAVELLI (@scaravelli70) March 4, 2020

Acertou na mosca hein, timaum?! Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk hahahahahahahahahahaa Problemas financeiros resolvidos, @rivadafiel . — O Clubista (@OClubista2) March 4, 2020

País da piada pronta. Como os humoristas conseguem concorrer? — AW (@alexwenichi) March 4, 2020

@Oledobrasil o que vcs estão fazendo ? Tudo tem limite hahaha — Jimmy Jim (@jimmynovellino) March 4, 2020

Tá driblando a dívida — Val Januário (@ValJanuario2011) March 4, 2020

Notícias que parecem do @Oledobrasil mas não são — Thalison Mafra (@ThalisonMafra) March 4, 2020