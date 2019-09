Enxame de abelhas atrasa início do jogo entre Fortaleza e Internacional

Um enxame de abelhas que se instalou em uma das bandeirinhas de escanteio do estádio Castelão, em Fortaleza, atrasou em quase 20 minutos o início da partida entre Fortaleza e Internacional, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a transmissão do Esporte Interativo, os insetos não estavam presentes na vistoria de campo feita pelo árbitro Bráulio da Silva Machado e apareceram após o protocolo inicial da partida. Os bombeiros do estádio tentaram, sem sucesso, espantar as abelhas com um extintor de incêndio.

Em seguida, dispararam jatos d'água com uma mangueira, ação que conseguiu dispersar alguns dos insetos, mas mesmo assim o árbitro considerou que o campo de jogo ainda não estava apto para o início da partida. A situação só foi controlada após um funcionário do estádio aplicar um produto químico em cima das abelhas.

Nas redes sociais, usuários criticaram a atuação dos bombeiros ao matarem as abelhas e se perguntaram porque não foi chamado algum especialista para cuidar da inusitada circunstância. O aumento do uso de novos tipos de agrotóxicos na agricultura e pragas naturais estão desequilibrando colmeias de abelhas em todo o planeta. Levantamento feito pela Agência Pública aponta que pelo menos meio bilhão de abelhas morreram no Brasil nos três primeiros meses de 2019.

Estupidez. Mataram as abelhas. Era ensacar e levar a rainha com as operárias. Só isso. — Jorge A Saes (@JorgeASaes2) August 17, 2019

não acredito que mataram o enxame das abelhas NESSA PORRA DE JOGO UM JOGO É MAIS IMPORTANTE QUE ABELHAS — élen (@elenpascoal_) August 17, 2019

mataram as abelhas nesse jogo do inter e fortaleza que ódio — miguel thorman (@thxrmn) August 17, 2019

Abusurdo o jogo do FORTALEZA x INTERNACIONAL, mataram um enxame de abelhas todo. — não ta facil (@gabrielgalego) August 17, 2019

NÃO ACREDITO QUE MATARAM AS ABELHAS, MANO VCS SÃO DOENTE, AS COITADAS ESTÃO EM EXTINÇÃO PORRA — idfc (@PoteDeFeijao) August 17, 2019