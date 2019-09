Fã do Nottingham Forest faz tatuagem com nome de goleiro em local indiscreto

Brice Samba, goleiro do Nottingham Forest, recebeu uma homenagem inusitada, mas da qual gostou: Luke Webster, torcedor do clube, tatuou o nome do arqueiro na nádega esquerda devido a uma promessa.

Webster havia prometido no Twitter que tatuaria o nome do goleiro no local se ele ficasse sem tomar gols no clássico entre Nottingham e Derby County, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O Nottingham venceu por 3 a 0 e o goleiro retweetou a promessa.

"Era apenas uma piada, na realidade. Eu teria esquecido tudo sobre isso e quando chequei meu fone eu vi que o (Brice Samba) tinha respondido, foi aí que a ficha caiu", afirmou Webster à BBC. E, diferentemente do que se poderia esperar, a esposa dele não brigou pela situação; o cobrou para cumprir a promessa. Você pode ver como ficou a tatuagem aqui.

It's spelled "S A M B A" https://t.co/NIn3uiXafq — Samba brice (@samba_brice) August 27, 2019

"Muitas pessoas não pensaram que ele iria em frente com isso. Quando vimos a resposta do Samba, eu disse: 'Você vai ter que fazer'", declarou Grace, esposa de Luke. Ela transmitiu a tatuagem sendo feita ao vivo no Facebook.

Depois que a tatuagem foi feita, Samba comentou mais uma vez no Twitter. "Ah, cara, isso é terrível mas eu amei ao mesmo tempo (a tatuagem, não o seu traseiro). Espero te ver em breve, estamos conectados para sempre", escreveu. Na sequência, prometeu cinco ingressos para ele ir e poder levar quem quiser ao próximo jogo do Nottingham pela Copa da Liga, contra o Arsenal.