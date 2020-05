Facebook vai reprisar jogos clássicos da história da Copa Libertadores

O Facebook vai transmitir a partir desta semana partidas históricas da Copa Libertadores pela plataforma Facebook Watch. O conteúdo será exclusivo para a América Latina. Ao todo, serão 14 jogos reprisados para o Brasil e outra metade para os países de língua espanhola. O conteúdo será exibido sempre às quintas-feiras às 20 horas e aos sábados, às 16 horas. O ciclo de transmissões irá até julho.

O calendário começa com o encontro entre Vasco e River Plate pela semifinal da temporada 1998, que será transmitida no dia 28 de maio, às 20h (horário de Brasília), pela página da Conmebol no Facebook. Após cada transmissão, as partidas estarão disponíveis para que os torcedores assistam quando quiserem. "Sabemos que o esporte proporciona uma conexão profunda às pessoas e estamos felizes em trazer essas partidas para os fãs de futebol da região. Os torcedores poderão reviver momentos icônicos do torneio e se conectar com os amigos para assisti-los juntos, não importa onde eles estiverem", disse Leo Lenz Cesar, diretor de Parcerias Esportivas do Facebook na América Latina.

Os jogos também vão ter narração e comentários exclusivos de uma nova equipe de transmissão, que será produzida no Brasil pelo Esporte Interativo. Entre os jogos históricos estão a final Corinthians e Boca Juniors, em 2012, a decisão vencida pelo Grêmio em 2017 e a primeira conquista continental do São Paulo, em 1992.

Lista completa de partidas clássicas que estarão no Facebook Watch:

28 de maio às 20h (Horário de Brasília): River x Vasco (semifinal - 1998)

30 de maio às 16h: Atlético-MG x Tijuana (quartas de final - 2013)

4 de junho às 20h: Corinthians x Vasco (quartas de final - 2012)

6 de junho às 16h: Corinthians x Palmeiras (semifinal - 2000)

11 de junho às 20h: Palmeiras x Dep. Cali (final - 1999)

13 de junho às 16h: São Paulo x. Newells (final - 1992)

18 de junho às 20h: Atlético MG x. Olimpia (final - 2013)

20 de junho às 16h: Santos x Peñarol (final - 2011)

25 de junho às 20h: Flamengo x Grêmio (semifinal - 2019)

27 de junho às 16h: Internacional x Chivas (final - 2010)

2 de julho às 20h: Palmeiras x River (semifinal - 1999)

4 de julho às 16h: Corinthians x. Boca (final - 2012)

9 de julho às 20h: Lanús x. Gremio (final - 2017)

11 de julho às 16h: São Paulo x Athletico (final 2005)