FERA ALVIVERDE relembra história entre Palmeiras e Botafogo

Depois de falar melhor sobre o bom retrospecto do Bruno Henrique diante do Atlético-MG, o que acabou não rolando no último final de semana, chegou a hora de contar a história do próximo confronto do Palmeiras. Duelo que será válida pela 25ª rodada do Brasileirão, e disputado no próximo sábado (12), às 21h, no estádio do Pacaembu.

Depois de encarar o Santos na última quarta-feira (10), lá na Vila Belmiro (e seguir na busca do improvável título brasileiro, que parece estar cada vez mais perto do Flamengo), o Verdão se prepara para encarar o Botafogo no estádio do Pacaembu. Mas, para saber mais sobre a história do alviverde com o clube da estrela solitária, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

A seis pontos do Flamengo, o Palmeiras luta para terminar a rodada mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Por falar no time carioca, o rubro-negro entra em campo um dia depois dos paulistas, no domingo, às 16h, quando visitam o Athletico Paranaense na Arena da Baixada.