Fox Sports terá duas transmissões e 'time rubro-negro' para Grêmio x Fla

A partida entre Grêmio e Flamengo, pelas semifinais da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, vai contar com transmissões em dois canais da Fox Sports. Em um deles, a emissora terá uma "equipe rubro-negra" para transmitir a partida.

De acordo com o canal, uma das transmissões terá narração imparcial e será comandada por Nivaldo Prieto, PVC, Edmundo e Carlos Simon. Além de Vagner Martins e Fernando Caetano nas reportagens.

Já a outra transmissão, pela Fox Sports 2, terá João Guilherme, Zinho, Nadine Bastos e Nunes, atacante do Flamengo na década de 1980 e campeão do mundo, como convidado rubro-negro. Ricardo Lay fica na reportagem.

Vale lembrar que uma das equipes vai acompanhar a partida na Arena do Grêmio e a outra ficará no estúdio da emissora, localizada no Rio de Janeiro.

Em campo, Grêmio e Flamengo protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro em busca de uma vaga para a decisão da Copa Libertadores. Se depender do histórico, os gremistas largam na frente do confronto. Somando os quase 100 jogos do duelo, o time gaúcho tem a vantagem diante do carioca.

No total, foram realizados 95 jogos, sendo 34 vitórias do Grêmio, 29 vitórias do Flamengo e 32 empates. O time gaúcho já marcou 119 gols e sofreu 110. Dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro, eles já se enfrentam pela semifinal, em 1984, e o Grêmio foi quem levou a melhor.