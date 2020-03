Gabigol exibe conquistas e brinca: 'Limpem as mãos e os troféus'

Que Gabigol é um jogador vitorioso, isso é inegável. Só desde que chegou ao Flamengo, foram diversos títulos e conquistas, dentre elas a tão esperada Copa Libertadores no ano passado. Durante uma live em seu Instagram, o astro estava alertando sobre as prevenções do coronavírus e aproveitou para exibir sua invejável coleção. "Lavem as mãos e os troféus".

Durante a interação ao vivo com os fãs, Gabriel alertou sobre a situação da pandemia mundial e aproveitou o gancho para mostrar sua coleção particular, com direito até a eleger suas conquistas favoritas. Em sua casa em Santos, o atacante exibiu uma parede cheia de taças e medalhas, além de camisas que vestiu pela seleção brasileira e fotos, dentre elas uma em que aparece conversando com Pelé.

"Quem não tem, lava só a mão", brincou ainda, de forma humorada. Dentre as taças exibidas, Gabigol destacou bastante as Bolas de Prata e Bola de Ouro, que premiam os melhores do Campeonato Brasileiro, além do troféu de Melhor da Partida na final da Libertadores contra o River Plate, ocasião em que marcou dois gols decisivos, o qual se referiu como 'o brabo'.

Dentre as medalhas, o camisa 9 do Flamengo exaltou a conquistada na Olimpíada do Rio de Janeiro, de 2016. No vídeo, o atacante precisou de ajuda para se lembrar de todas e seguiu uma sequência mostrando as da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, dos Jogos Olímpicos e a da Libertadores. "Te quiero novamente", brincou. Por fim, mostrou a do Brasileirão 2019.

Confira o vídeo completo abaixo: