Gabigol posta foto beijando irmã de Neymar: 'Impossível ser tão incrível'

Gabigol, do Flamengo, usou as redes sociais nesta terça-feira para publicar uma foto beijando Rafaella Santos, irmã de Neymar. Além da imagem, o jogador também fez uma declaração.

"Não tem como te decifrar, incomum. Em cada curva sua inconfundível. Só sei que me pegou de um jeito incomum. Não tem como te decifrar incomum. Em cada curva sua inconfundível. Só sei que me pegou de um jeito incomum. Impossível ser tão incrível", escreveu o jogador, citando trecho da música Incomum, do cantor Luccas Carlos.

Horas depois da publicação de Gabigol, foi a vez de Rafaella se declarar para o jogador. Em seu stories no Instagram, ela divulgou uma foto com a legenda "minha criança" e um vídeo com o título "vai e volta rápido".

Gabigol e Rafaella estavam separados desde setembro, mas reataram o namoro no mês seguinte. No último dia 5, o jogador aproveitou o seu dia de folga com a namorada em Mangaratiba, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Em campo, Gabigol defende a equipe do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra lidera a competição somando 77 pontos.