'Garotos da árvore' levam faixa pedindo a Sampaoli que fique no Santos

No treino do Santos deste sábado, o técnico Jorge Sampaoli viu mais um pedido para que fique no time na próxima temporada. Dessa vez, porém, o pedido foi diferente: veio dos 'meninos da árvore', garotos que foram convidados pelo treinador a assistir um treino dentro do CT quando tentavam assisti-lo de uma árvore.

Os garotos se tornaram amigos do técnico após o episódio, ocorrido ainda durante o Campeonato Paulista de 2019. Eles passaram a ser presença frequente nos treinos do Santos, trocaram presentes com Sampaoli e até foram convidados a conhecer o filho recém-nascido do argentino, León, em setembro.

A garotada, que assiste aos treinos do Santos em cima de uma árvore, tentou estender essa faixa com a mensagem “Fica Sampaoli” do lado de fora do CT. A missão estava difícil, o muro é alto. Ouvindo a movimentação, o próprio Sampaoli abriu a porta do CT para eles e viu a mensagem! pic.twitter.com/di9S3b79YO — Mendel Bydlowski (@mendelbyd) November 15, 2019

Os amiguinhos de Jorge Sampaoli vão estender amanhã, na tradicional árvore em frente à entrada da imprensa no CT Rei Pelé, uma faixa pedindo para o técnico ficar no Santos. É impressionante o amor dessas crianças pelo treinador. pic.twitter.com/Gc9Nlvy9RL — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) November 15, 2019

A faixa deve estar presente na Vila Belmiro durante o jogo do Santos com o São Paulo, que será disputado neste sábado, às 17h. Um bandeirão com o rosto do treinador, que os garotos da árvore ajudaram a fazer, também deve ser estendida na partida.

E não é que os #MeninosDaÁrvore realmente colaram na Vila Belmiro com a bandeira do Sampaoli? #SANxAVA pic.twitter.com/lOdf7H1kab — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 28, 2019

Embora Sampaoli tenha contrato com o Santos até o final de 2020 e tenha manifestado o desejo de continuar no clube, o treinador constantemente demonstra irritação com a diretoria do clube por não receber reforços do nível que deseja para poder disputar títulos.