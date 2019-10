Grêmio renova com Everton Cebolinha e torcida comemora: 'Ídolo'

A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do atacante Everton Cebolinha. O jogador, que tinha vínculo com o clube até 2022, agora tem acordo até dezembro de 2023, com valorização salarial e aumento da multa rescisória. Nas redes sociais, torcedores comemoraram a notícia.

"Ídolo e craque", disse um dos gremistas. "Nós te amamos muito", "voa Cebolinha", "'Peléverton' é monstro", "joga muito", "parabéns Everson", comentaram outros torcedores na rede social do Grêmio.

Peléverton é MONSTRO!!! — Robson Zeni (@RobsonZeni) October 4, 2019

Principal jogador do elenco gremista desde o ano passado, Everton acertou sua segunda renovação consecutiva com o clube gaúcho. A primeira foi no ano passado, o que também envolveu aumento de salário e nova multa, no valor de 80 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões). Desta vez, o clube não revelou as cifras.

"É motivo de muito orgulho, felicidade imensa. É algo inexplicável. Me identifico muito com o Grêmio, faz sete anos que estou aqui. A renovação é motivo de muita felicidade, fruto de um trabalho que vem sendo plantado desde muito novo", declarou o jogador de 23 anos. "Espero honrar ainda mais essa camisa."

CONFIRA A REPERCUSSÃO:

Craque, ídolo!!! — Alex Ribeiro (@RibeiroAlex2106) October 4, 2019

NÓS TE AMAMOS MUITO #PuroSentimento — gabriely ???? (@eugaby00) October 4, 2019

VOA CEBOLINHA ?????? — Daniel ???? (@DanielSimaas) October 4, 2019

Dê uma folga pro rapaz amanhã, ele merece. — TRIago Gaviões ?????? (@ThiagoGavioes) October 4, 2019

Parabéns brother muitas felicidades amor carinho e paz pra você e sua família também — Maicondalmoro (@Maicondalmoro1) October 4, 2019