Helguera relembra festa de Ronaldo Fenômeno: 'ônibus cheios de mulheres'

Iván Helguera, ex-zagueiro e volante que jogou no Real Madrid entre 1999 e 2007, contou algumas histórias de seu período no clube da capital espanhola, incluindo como era a convivência com Ronaldo, Roberto Carlos e outros atletas durante uma live nas redes sociais. Chamou a atenção, principalmente, o relato de uma festa na casa do centroavante brasileiro.

"Eu estive em uma festa de aniversário com minha mulher e quando começaram a aparecer ônibus repletos de 'senhoritas', disse para minha esposa que era hora de ir para casa. O Figo fez igual. Foi na casa do Ronaldo, que ele logo vendeu ao (Sergio) Ramos', contou Helguera ao conversa com o jornalista 'Mister Chip'.

Segundo o ex-jogador, tanto Ronaldo quanto Roberto Carlos gostavam de sair, embora com responsabilidade. "Beckham, Zidane e Figo eram grandes profissionais. Já Roberto Carlos e Ronaldo gostavam mais de sair, mas também não saíam todos os dias. Se jogávamos no sábado e ganhávamos, saíamos, mas aí de sair numa sexta ou sábado jogando num domingo... não era assim", afirmou Helguera.

No total, Helguera fez 342 jogos no Real Madrid, tendo conquistado como principais títulos duas Ligas dos Campeões e dois Campeonatos Espanhóis.