Time italiano faz concurso e usará camisa desenhada por criança de seis anos

Um pequeno torcedor do Pescara terá uma grande história para contar na escola, quando as aulas recomeçarem após a quarentena: Luigi D'Agostino, de seis anos, desenhou o uniforme que será utilizado pela equipe na próxima temporada em um concurso promovido pelo clube.

O Pescara promoveu o concurso com o objetivo de ajudar as crianças a aliviarem o tédio enquanto ficam em casa. O tema era: 'dar um pontapé na covid-19', e Luigi fez um golfinho, o mascote do clube, brincando com uma bola e um arco-íris.

A camisa será produzida pela fornecedora de material do clube e utilizada pelos atletas a partir da próxima temporada. O garoto também participará de um evento promovido pelo clube.

O Pescara está hoje na segunda divisão italiana, e deve continuar nela na próxima temporada. A equipe está na 14ª colocação (entre 20 times), com 35 pontos.