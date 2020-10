Hodgson rebate Roberto Carlos: 'dizer que eu o deixei fora de posição é loucura'

O técnico inglês Roy Hodgson, que tem longa carreira em diversos clubes grandes da Europa e que está atualmente no Crystal Palace, participou do 'The Italian Football Podcast', e, no programa, respondeu algumas das falas de Roberto Carlos, que anteriormente havia dito que o treinador havia deixado fora de posição e atrapalhado sua carreira na Inter de Milão.

"Roy Hodgson me destruiu, me fez jogar no meio do campo. Assim não teria nenhuma oportunidade de jogar na seleção e a Copa América de 1997 estava chegando", afirmou Roberto Carlos há alguns meses.

Hodgson também usou palavras fortes. "A opinião de que Roberto Carlos estava jogando fora de posição sob meu comando é uma loucura. Qualquer um que tenha visto jogar a Inter desse período pode ver como jogava comigo como lateral mais que tudo", afirmou o técnico inglês.

"Creio que fez quatro gols de falta nos primeiros seis ou sete jogos. Contudo, durante o resto da temporada, chutou algo em torno de 28 faltas e nunca acertou uma. Então não sei se foi minha culpa", ironizou Hodgson.

O técnico ainda afirmou que não tinha problemas no vestiário naquela época. "Ele era jovem e eu era novo no trabalho. Não tivemos uma relação ruim enquanto trabalhávamos juntos. Mas, claro, quando ele se foi, desatou-se o inferno", comentou o treinador do Crystal Palace, que também disse que a decisão de vender Roberto Carlos ao Real Madrid foi do então diretor executivo do clube, Luigi Predeval, por razões financeiras, e não dele.

Roberto Carlos jogou pela Inter de Milão na temporada 1996-97, indo em sequência para o Real Madrid, onde se tornou um grande ídolo. Já Hodgson treinou o time italiano entre 1995 e 1997, e deixou o clube na mesma época do lateral brasileiro, indo para o Blackburn Rovers na sequência.