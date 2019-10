Internet reage às declarações de Mano Menezes e Galiotte sobre VAR

Depois do gol de Bruno Henrique ser anulado no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Internacional, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o presidente e o técnico do equipe paulista fizeram duras críticas à utilização do VAR no Campeonato Brasileiro. E, é claro, a internet reagiu.

Para Maurício Galiotte, "em muitos lances, é só vocês fazerem um levantamento, o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo, isso é fato. Ontem (sábado) foi um exemplo. Tem o jogo do Internacional também no Maracanã. A gente vem a público pedir uma arbitragem que apite igual para todos".

Também questionando o VAR, o técnico Mano Menezes citou o lance envolvendo Gabriel e afirmou que "o VAR não pode ter camisa". "Nós assistimos todos os jogos, uma hora é uma coisa e outra hora outra. Ontem (sábado) vimos lance de cartão vermelho que o VAR não chamou. Todos chegamos na conclusão que era lance de cartão vermelho", explicou. "O VAR não pode ter camisa, o VAR não pode ter pressão, o VAR não pode ter estádio. Tem que ter uma linha de conduta para que todos saibamos que tem que se comportar. Sabemos que não foi o caso dessa semana, ficou claro".

Nas redes sociais, a reação dos palmeirenses dividiu opiniões. De um lado, internautas brincaram com a situação afirmando que "tinha flamenguista no VAR". Do outro, torcedores ficaram revoltados com a anulação do gol. Teve também quem lembrou outros lances polêmicos nesta edição do Brasileiro.

Veja as reações dos internautas:

