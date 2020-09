Jesus brinca sobre coronavírus no Benfica: 'No Brasil tive 11 casos'

O técnico do Benfica, Jorge Jesus, brincou nesta segunda-feira com a situação que viveu recentemente quando esteve no comando do Flamengo. Em entrevista coletiva, o treinador minimizou o problema de ter um jogador do elenco contaminado pelo novo coronavírus e reagiu com bom humor ao relembrar que durante a passagem recente pelo futebol brasileiro, chegou a ter um problema ainda maior.

"Para mim não é nada de novo. No Brasil tive 11 jogadores no Flamengo. Não tem problema nenhum, desde que as coisas sejam bem feitas. Os protocolos não podem fugir do testar semanalmente todos os atletas, que é o que o Benfica faz", comentou o técnico. O jogador contaminado no Benfica é o goleiro belga Mile Svilar, que desfalca a equipe.

O Benfica tem como compromisso nesta semana a fase prévia da Liga dos Campeões contra o PAOK, da Grécia. Na pré-temporada, a equipe portuguesa disputou quatro amistosos e ganhou todos.