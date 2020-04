Jô revela que está orando para que Ronaldinho Gaúcho consiga sair da cadeia

Jô e Ronaldinho Gaúcho se tornaram amigos durante o período em que jogaram juntos no Atlético Mineiro, onde foram campeões da Libertadores em 2013. O atacante, hoje jogador do Nagoya Grampus, não esqueceu o amigo durante o período em que o ex-meiocampista se encontra preso no Paraguai e revelou ao portal Uol que faz orações pelo amigo.

Ronaldinho está detido na Agrupación Nacional Especializada, em Assunção, por ter entrado no país com documentos adulterados. O craque já completou um mês atrás das grades e não há previsão de que possa sair.

"Fiquei muito triste com a notícia (da prisão). É um cara que eu tive uma amizade muito boa quando jogamos juntos. Estou sempre orando por ele, e que isso passe logo para ele ter de volta sua vida normal, porque é uma pessoa que tenho uma gratidão muito grande", afirmou Jô, hoje convertido ao cristianismo, na entrevista ao Uol.

Jô também negou que tenha havido contato do Flamengo para que ele se juntasse ao clube, durante o período em que tratou de uma lesão no clube carioca no início de 2020, mas ressaltou que tem futuro indefinido no Nagoya Grampus, onde seu contrato vai até o fim do ano.