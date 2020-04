Bicampeão olímpico volta a ser policial para ajudar a combater coronavírus

Saúl Craviotto tem um excelente histórico na canoagem de velocidade: duas medalhas de ouro (Pequim-2008 e Rio-2016), uma de prata e uma de bronze em Olimpíadas, além de títulos mundiais e europeus. Mas agora, o espanhol está ajudando seu país de outra forma: atuando como policial durante a crise do coronavírus.

"Voltei ao trabalho pela necessidade da situação em que vivemos. Controlamos um pouco o trânsito e, como é lógico agora, perguntamos às pessoas o motivo de terem saído de casa", relatou ao atleta ao jornal El Pais, após voltar ao trabalho como agente da lei na cidade de Gijón.

Craviotto decidiu voltar a ser policial após o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021. No entanto, ele mantém a fé de que disputará a próxima Olimpíada. "Nosso país merece uma alegria depois do que estamos passando. Tenho certeza de que retornaremos de Tóquio com muitas medalhas", projetou.

O canoísta também já demonstrou ser um homem de muitos talentos: ele venceu uma edição do Masterchef Espanha em 2017, sendo que uma de suas receitas finais homenageou o Brasil.

A Espanha é um dos países mais afetados no mundo pela crise do novo coronavírus. No total, são 124.736 casos no país ibérico, e 11.744 mortes em decorrência da Covid-19.