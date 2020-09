Jogador chuta bola para fora do estádio no Campeonato Holandês, assista

Quando um jogador chuta uma bola que vai no alto e muito longe do gol, os torcedores costumam brincar dizendo que ele chutou para fora do estádio. Na maior parte das vezes, é apenas uma piada, mas não para o jogo entre Willem II e Heracles pela primeira divisão do Campeonato Holandês.

Aos 36 do primeiro tempo, quando o jogo estava empatando em 0 a 0, Rai Vloet, do Heracles, considerou uma boa ideia tentar completar um cruzamento com um chute de primeira. Mas o chute foi tão torto que a bola foi literalmente para fora do estádio. Confira.

O CARA REALMENTE CHUTOU A BOLA PRA FORA DO ESTÁDIO NO HOLANDESÃO pic.twitter.com/BCm2i1hiON — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) September 20, 2020

O gol perdido fez falta para o Heracles. O Willem II acabou vencendo a partida por 4 a 0, com gols de Pavlidis (duas vezes), Saglam e Yeboah. As duas equipes estão empatadas em três pontos na tabela, tendo ambas vencido um jogo e perdido um jogo até agora no Campeonato Holandês. Mas o Willem II é oitavo e o Heracles é décimo nos critérios de desempate.

Quem sabe Rai Vloet não devesse tentar uma carreira no beisebol, onde uma rebatida para fora do estádio seria o ápice de um jogo...