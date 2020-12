Live do Museu do Futebol conta histórias sobre o futebol feminino

O futebol feminino será tema da próxima live do Museu do Futebol. O evento acontece nesta segunda-feira, 7, às 20h, no Instagram (@museudofutebol), com a participação de Ale Xavier, do Desimpedidos, e Aira Bonfim, pesquisadora.

A live tem o objetivo de divulgar a campanha de financiamento coletivo Minha voz faz História, que o Museu do Futebol está realizando para produzir um audioguia com histórias inéditas sobre o futebol feminino.

O objetivo é arrecadar R$ 80.600,00 até o dia 20 de dezembro. A campanha é realizada dentro do programa BNDES+, em que o banco acrescenta R$ 2 para cada Real de contribuição do público. Quem deseja ajudar também pode acessar o site benfeitoria.com/museudofutebol.

Na live desta segunda-feira serão antecipadas historias que vão compor o audioguia. Entre elas está a da jogadora Jandira Café, volante da equipe do Centro Sportivo Natalense.