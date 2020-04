'Live do Neymar': craque posta foto com violão e fãs pedem músicas

Neymar está passando o período de quarentena em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o craque agitou as redes sociais ao postar uma foto segurando um violão para "anunciar" sua live.

A brincadeira fez sucesso entre os internautas. Nos comentários, Neymar afirmou que os fãs poderiam pedir uma música. "Pode ser em inglês", brincou um seguidor. "Boate azul", comentou outro.

Durante o período isolamento, o jogador do Paris Saint-Germain tem curtido os shows de alguns cantores pelas redes sociais. As famosas lives tem feito sucesso nas plataformas Instagram e Youtube.

A mansão de Neymar também serve para o jogador seguir com a sua rotina de treinamentos sob orientação do preparador físico Ricardo Rosa. O Local conta com academia, quadra de cimento e caixa de areia.