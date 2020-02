Lugano usa disfarce para ver clássico turco no meio da torcida

O ex-zagueiro Diego Lugano usou um disfarce para poder se misturar com a torcida do Fenerbahçe e acompanhar o clássico do último domingo, pelo Campeonato Turco, contra o Galatasaray. Após ter atuado cinco temporadas pela equipe, o uruguaio matou a saudade do time ao colocar uma barba falsa, mais um óculos escuros e gorro para não ser reconhecido.

Lugano revelou o truque no Instagram nesta segunda-feira. O atual atual diretor de relações institucionais do São Paulo participou com a torcida da festa pré-jogo e ficou sentado no meio do público para acompanhar a derrota por 3 a 1 para o Galatasaray. Apesar do resultado, o ex-jogador se divertiu pela possibilidade de virar um torcedor anônimo.

O uruguaio ganhou quatro títulos pelo Fenerbahçe, onde atuou de 2006 até 2011. Aposentado desde 2017, Lugano trabalha atualmente como dirigente do São Paulo, mas sempre viaja para acompanhar partidas de futebol pelo mundo.