Time mexicano põe réplica de nave de 'Star Wars' no teto de carrinho-maca

Há muito muito tempo, em uma galáxia distante... ou na última sexta-feira, em Tijuana, no México, o futebol e o universo de Star Wars se encontraram mais uma vez. O responsável foi o time que leva o nome da cidade, em um jogo contra o Chivas Guadalajara, de uma forma inesperada.

O Tijuana colocou uma réplica de espuma da nave Millenium Falcon, icônica na franquia de filmes, no teto do carrinho-maca utilizado para socorrer os jogadores. Foi mais uma referência curiosa no futebol a uma das marcas mais conhecidas da cultura pop.

The Millennium Falcon injury cart picks up Chivas' injured player and then uses hyperdrive to blast off onto the sideline. #LigaMXeng pic.twitter.com/SsFPLohEqb — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) February 22, 2020

Na final da Libertadores 2019, por exemplo, houveram pessoas fantasiadas de stormtroopers (os soldados do 'lado sombrio da força') em campo para levar a taça do torneio. Também já foram feitas bolas oficiais inspiradas no robozinho BB-8.

O próprio Tijuana, em parceria com a Disney, já havia feito outra referência a Star Wars: em novembro de 2019, revelou que o terceiro uniforme da equipe traria a imagem de um stormtrooper na frente e o nome da franquia nas costas.

Llegan de otra galaxia el nuevo jerseys edición especial @StarWarsLATAM de los @Xolos. ¡Que la fuerza perrona te acompañe! ➡https://t.co/eXlCLtVYfJ #ElAscensodeSkywalker pic.twitter.com/3Vuwi1HIuU — Charly Fútbol (@CharlyFutbol) November 8, 2019

Mas a Millenium Falcon não trouxe muita sorte ao Tijuana: o Chivas Guadalajara venceu a partida por 1 a 0. A equipe teve um começo ruim no Campeonato Mexicano, com apenas seis pontos em sete jogos, e aparentemente precisará de mais força para sair da 15º colocação entre 18 clubes.