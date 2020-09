Maradona comanda Gimnasia ao lado do filho e com proteção de 'astronauta'

O técnico Diego Maradona comandou o Gimnasia La Plata no amistoso diante do San Lorenzo, na retomada aos poucos do futebol na Argentina. À beira do campo, o treinador apareceu com uma proteção inusitada contra o coronavírus: um acessório com visual "astronauta".

Além disso, Maradona esteve ao lado do filho mais novo, Diego Fernando. A cena dos dois à beira do campo com a proteção viralizou nas redes sociais. Maradona tem 60 anos e o filho tem sete.

"Estou feliz por vir com Dieguito (Diego Fernando). Ele estava um pouco nervoso no começo, mas depois se colocou no modo jogador. Até quer ir para o campo", afirmou Maradona, em entrevista à TyC Sports após o amistoso.

Em campo, o jogo entre Gimnasia La Plata e San Lorenzo teve poucas emoções e terminou empatado por 0 a 0. O futebol na Argentina não teve jogos nacionais de forma oficial até agora, em razão da pandemia do coronavírus. Os times voltaram aos treinos em agosto e alguns disputam a Copa Libertadores da América.