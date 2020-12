Milan treinou gol relâmpago que bateu recorde de tempo na Itália, diz técnico

A jogada que levou o atacante Rafael Leão, do Milan, a marcar neste domingo o gol mais rápido da história do Campeonato Italiano, com apenas 6 segundos de jogo contra o Sassuolo, foi treinada pela equipe, afirmou o treinador Stefano Pioli após a vitória do seu time por 2 x 1.

“Temos quatro ou cinco situações possíveis na saída de bola e vamos alternando”, disse. “Queríamos abordar o jogo do jeito certo desde o começo. Fizemos bem para marcar em apenas 6 segundos. (Brahim) Díaz, (Hakan) Çalhanoglu e Leão fizeram os movimentos corretos”, disse Pioli.

O gol de Rafael Leão aos 6.2 segundos, o mais rápido da história das principais ligas européias! pic.twitter.com/skU5vU3NBC — Diário de vídeos (@tweettorcidas) December 20, 2020

Em um início surpreendente, Çalhanoglu arrancou com a bola após toque de Díaz e avançou pela defesa do Sassuolo até dar um passe para Leão, que venceu o goleiro Andrea Consigli com um remate no canto.

Pioli afirmou que, depois de empatar seus últimos dois jogos, a partida deste domingo era importante para vencer, especialmente contra um time que está em sexto lugar na tabela.

“Há momentos em que alguns jogos são mais importantes que outros”, afirmou.

“Não ficamos satisfeitos com os últimos dois empates, sempre jogamos para vencer. Esta partida tem muito peso do ponto de vista mental. Queríamos vencer e ficamos muito satisfeitos”.

Pioli reconheceu que o pressionado Milan melhorou no começo da pandemia de Covid-19, quando os torcedores começaram a ser proibidos de entrar em jogos da Serie A.

“No começo, a falta de torcida fez com que crescêssemos, mas, se tivéssemos nossos torcedores, estaríamos voando”, disse. “Queremos lhes dar felicidade em um momento em que a vida não está normal”.