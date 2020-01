Motorista se confunde e Barcelona chega atrasado em treino na Arábia Saudita

O elenco do Barcelona chegou atrasado no primeiro treinamento antes da estreia na Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira em Jeddah, na Arábia Saudita. E o culpado pelo atraso foi o motorista do ônibus, que errou o caminho.

O time devia se preparar para a semifinal de quinta-feira contra o Atlético de Madri no campo de treinamento da equipe local, o Al-Ittihad, mas o motorista os levou ao Estádio da Cidade dos Esportes Rei Abdullah, onde ocorrem as partidas da Supercopa.

Os locais estão a mais de 30 quilômetros de distância. Além disso, o trânsito local contribuiu para que o time chegasse para treinar com 45 minutos de atraso. A confusão fez com que as coletivas do técnico Ernesto Valverde e do meio-campista Sergio Busquets, programadas para acontecer antes da atividade, fossem adiadas para depois do treinamento.

O Real Madrid enfrenta o Valência nesta quarta-feira na abertura do torneio amistoso. A atual edição é a primeira que contará com o formato de quatro clubes. A Supercopa da Espanha costumava acontecer em agosto, mas foi alterado para janeiro a pedido do país árabe. Segundo a imprensa espanhola, o país investiu 44 milhões de dólares para receber a competição.