Mulher de Cristiano Ronaldo faz tranças no cabelo do craque português

Logo depois de volta aos treinos na Juventus, o atacante português Cristiano Ronaldo ganhou um cuidado especial com o visual. A mulher dele, a espanhola Georgina Rodríguez , publicou nas redes sociais uma foto em que aparece fazendo uma trança na parte superior da cabeça do craque.

No Instagram, Georgina brincou com o penteado e elogiou a aplicação de Cristiano Ronaldo em deixá-la mexer no cabelo. "Eu amo mimar meus amores. Esta tarde pratiquei tranças de raiz. Este modelo sabe como ficar parado", escreveu a espanhola. Na foto, o astro português aparece com uma camisa de treino do clube.

Cristiano Ronaldo sempre demonstrou ser bastante vaidoso não só com a forma física, mas também com o penteado. Uma das últimas alterações no cabelo foi justamente deixar um pequeno coque na parte mais alta da cabeça. Após longa quarentena em Portugal, o atacante voltou a treinar na Juventus apenas nos últimos dias.