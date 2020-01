Na Tanzânia, população se reúne para ver estreia de compatriota no Aston Villa

A população de Dar Es Salaam, capital da Tanzânia, teve uma noite especial na última terça-feira. Os moradores saíram de casa e se concentraram em uma praça para ver pela televisão a estreia do conterrâneo Mbwana Samatta com a camisa do Aston Villa. O atacante é um ídolo local e é o primeiro jogador do país a defender um time da elite do futebol inglês.

Aos 27 anos, Samatta trocou no início deste ano o Genk, da Bélgica, pelo Aston Villa. O atacante inclusive ganhou a chance de ser titular na partida contra o Leicester, em casa, em Birmingham. A equipe do jogador tanzaniano ganhou por 2 a 1 pela segunda partida da semifinal da Copa da Liga Inglesa e garantiu vaga na decisão do torneio.

Thank you, Tanzania. Amazing support for @Samagoal77_ as he made his Villa debut last night! #AVFC pic.twitter.com/RJWCr0f64i — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 29, 2020

Entre a grande concentração de pessoas nas ruas da capital da Tanzânia, um dos mais emocionados era o pai do jogador. Mzee Ally Samatta foi um dos grandes incentivadores da carreira do filho e ficou eufórico ao ver o atacante estrear pelo Aston Villa com a camisa número 10.