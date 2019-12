Neymar posta foto na frente da Vila Belmiro e diz ter orgulho do Santos

O atacante Neymar postou em suas redes sociais uma foto em que aparece na frente da Vila Belmiro, estádio do Santos, seu ex-clube. O jogador passa alguns dias de férias no Brasil.

"Gratidão e orgulho", escreveu o atacante, na publicação em que aparece com os braços abertos na frente de uma das entradas da Vila. Neymar defendeu o time alvinegro até 2013, quando se transferiu para o Barcelona. No clube alvinegro, ele ganhou uma Copa Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Paulistas.

O jogador do Paris Saint-Germain foi liberado pelo clube francês para tirar uns dias de folga. Seu último jogo foi no sábado, quando ele participou e fez um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Amiens, em duelo válido pelo Campeonato Francês.

Enquanto descansa no Brasil, o jogador mais uma vez tem seu nome envolvido em negociações com o Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, Neymar é prioridade na lista de reforços do clube catalão para a próxima temporada.