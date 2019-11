Pai de Neymar visita Centro de Treinamento do Flamengo nesta terça-feira

O Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, recebeu uma visita ilustre nesta terça-feira. Neymar da Silva, pai do craque do Paris Saint-Germain, marcou presença no local para se aproximar da diretoria do clube.

Neymar pai chegou ao local por volta das 16h (horário de Brasília) acompanhado pelo advogado Marcos Motta e por Marcos Antonio da Silva, o Marcão, pai do volante Gerson.

De acordo com informações publicadas pelo globoesporte.com, os três passaram ao lado dos jornalistas e foram questionados sobre o motivo da visita. Marcão apenas afirmou que a dupla estava no Ninho do Urubu para "estreitar laços".

Neste terça-feira, o Flamengo realizou seu último treino antes de encarar o Vasco, na quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro ocupa a liderança da competição com 77 pontos.