Parece? Semelhança entre jogadores de Criciúma e Ponte Preta vira meme

A partida entre Criciúma e Ponte Preta nesta terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, chamou a atenção dos internautas pela semelhança entre jogadores das duas equipes. E, é claro, virou meme!

De um lado estava o atacante Léo Gamalho, do Criciúma. Do outro, o zagueiro Renan Fonseca, da Ponte Preta. Em um lance aos 26 minutos do primeiro tempo, durante uma jogada de bola parada, a transmissão flagrou os dois jogadores e surpreendeu a internet. Veja a semelhança entre os atletas:

Recebemos esse print aqui e ficamos um pouco confusos... ?? Léo Gamalho e Renan Fonseca foram separados na maternidade? ??#BrasileiraoNoSporTV pic.twitter.com/h8OrFZDPil — SporTV (@SporTV) September 4, 2019

Nas redes sociais, os fãs foram à loucura e a imagem dos dois atletas lado a lado viralizou. Até uma terceira pessoa acabou entrando na brincadeira. Ao fundo, aparece um torcedor que também foi considerado ser muito parecido com a dupla.

O meme também contou com repercussão internacional. A página "En Una Baldosa" compartilhou a imagem dos atletas e reagiu: "Enquanto isso, na segunda divisão brasileira, Léo Gamalho, Renan Fonseca e fã de Criciúma quebraram o meme de Spiderman para sempre".

Entre os comentários mais recentes está a pergunta: "Qual o segredo por trás dos irmãos samurais?". Veja os memes:

"Eu sou você hoje", estrelado por Leo Gamalho, do Criciúma, e Renan Fonseca, da Ponte Preta. pic.twitter.com/aJapJgPjCg — Guto Marchiori (@GutoMarchiori) September 4, 2019

Tem irmãos gêmeos que são muito menos parecidos que os não-irmãos Léo Gamalho e Renan Fonseca. pic.twitter.com/2P3GoVHUnS — Lucas Sartorelli (@Lucasdaquitanda) September 4, 2019

Mientras tanto, en la segunda división de Brasil, Léo Gamalho, Renan Fonseca y el hincha de Criciúma rompieron para siempre el meme de Spiderman. #FútbolBrasilero ???? pic.twitter.com/jQGjQuXMdL — En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 4, 2019

Ate piscar, os 2 piscam ao mesmo tempo pic.twitter.com/ltCT5jaVsH — Farah (@MARDUK_FFC) September 4, 2019

isso aqui é muito perturbador. Muito. A novela que está parando o país. Qual o segredo por trás dos irmãos samurais? pic.twitter.com/2w0VP32RUe — PDV (@dovallepaulo) September 4, 2019

Leo gamalho Criciuma Leo gamalho de touca Leo gamalho ponte preta pic.twitter.com/OfeQpO1a7D — CT da Boleiragem (@CT_d_boleiragem) September 4, 2019

E o Renan Fonseca que é a cópia do Léo Gamalho Renan Fonseca / Leo Gamalho pic.twitter.com/AkILwp70aE — • Maria Rodrigu3s • (@rodriguesaapp) September 4, 2019

Léo Gamalho assistindo Léo Gamalho jogando contra Léo Gamalho pic.twitter.com/NLgCrbQLbR — Diego Ribeiro (@SPQR_Diego1) September 4, 2019