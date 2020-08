Patrocinador muda cor do logo nas camisas de Corinthians e Atlético-MG

O Banco Bmg reformulou totalmente a sua marca e incluiu como prioridade a mudança da cor do seu logotipo nas camisas de Atlético-MG, Corinthians e Vasco, antes mesmo do atingimento da meta estipulada inicialmente de 50 mil contas. A iniciativa tem o objetivo de retribuir o apoio das torcidas até aqui e fomentar ainda mais abertura de novas contas. A mudança vale já para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

Mesmo com a mudança já realizada, o Bmg permanecerá oferecendo benefícios aos torcedores e seus clubes, dando R$ 10 a cada torcedor que abrir sua conta e R$ 1 milhão aos clubes quando atingirem 50 mil contas abertas.

O Atlético contabilizou mais de 35 mil contas abertas, sendo que somente durante o desafio foram mais de 25 mil novos correntistas. Já no Corinthians foram mais 28 mil contas abertas em 2020, sendo quase 14 mil durante o mês. Na mesma comparação, o Vasco, atualmente beirando as 24 mil contas abertas neste ano, conquistou 10 mil novos correntistas em apenas um mês.

Vale lembrar que a cada nova conta em seus respectivos bancos digitais, os clubes recebem R$20 do Bmg. Ou seja, este ano, os atleticanos ajudaram o Galo a ganhar mais de R$ 700 mil com o patrocínio, enquanto os corinthianos auxiliaram em R$ 555 mil e os vascaínos conseguiram aportar R$ 471 mil no clube, sem contar ação do CT em dezembro de 2019. Somente aos torcedores, com os R$10 como boas-vindas aos novos correntistas, o Bmg presenteou com mais de 500 mil reais.

Nas próximas semanas, o Bmg também apresentará novidades, com uma promoção que sorteará prêmios toda semana até o final do ano.