Pode isso? Vitória entra em campo para dois jogos oficiais neste domingo

Por causa da pandemia do coronavírus, algumas equipes das principais equipes do planeta estão ficando sem jogar por causa da suspensão dos campeonatos. Por outro lado, aqui no Brasil, tem time que terá compromisso em dobro neste domingo. É o caso do Vitória, que irá entrar em campo tato pelo Campeonato Baiano, quanto pela Copa do Nordeste.

Em sa conta no Twitter, o time rubro-negro informou que o time principal enfrenta o River-PI, às 15h30, pela Copa do Nordeste. Meia hora depois, os aspirantes da equipe baiana vão encarar o Jacupiense pelo estadual.

Essa não é a primeira vez que uma equipe atua duas vezes no mesmo dia. Um dos episódios mais famosos do tipo aconteceu com o São Paulo, em 1994, quando o tricolor paulista enfrentou o Sporting Cristal-BOL, pela Copa Conmebol, e o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Juninho Paulista, atual coordenador da seleção brasileira, atuou uma vez em cada tempo naquela oportunidade.