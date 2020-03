Por prevenção após ter jantado com Jesus, Benjamin Back entra em quarentena

A FOX Sports informou, através de comunicado, que o apresentador Benjamin Back está afastado da emissora por tempo indeterminado. A medida foi providenciada pelo canal após Jorge Jesus, treinador do Flamengo, ter testado positivo para o novo coronavírus, denominado Covid-19. A publicação afirma que apresentador e técnico jantaram juntos no último fim de semana e, por precaução, o integrante do canal está em quarentena.

Benjamin Back comanda a apresentação de três programas na emissora. São eles: FOX Sports Rádio, Aqui com o Benja e Jogo Sagrado. Este último foi apresentado pelo jornalista Téo José, na última segunda-feira, dia 17. O canal não informou quem ficará responsável pelo outros dois programas da casa.

A informação de que Jorge Jesus, que esteve no Jogo Sagrado do dia 9 de março, na emissora, testou positivo para o novo coronavírus pegou todos de surpresa. O resultado do exame confirmou a manifestação do Covid-19 de forma fraca ou inconclusiva no organismo do português, o suficiente para que o Flamengo suspendesse os treinos da equipe profissional e das categorias de base por pelo menos uma semana. Clube e técnico aguardam o resultado de outro teste, agora, definitivo.

Jesus tem 65 anos e se enquadra no grupo de risco da doença, ou seja, ele está entre aqueles que são mais suscetíveis a desenvolverem complicações ao contraírem o vírus. Contudo, o treinador português tranquilizou os torcedores do Flamengo em suas redes sociais.

"Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar, voltará à normalidade", afirmou o treinador.