'Positivo para o cheirinho': derrota do Flamengo gera memes nas redes sociais

O Fluminense conseguiu adiar a definição do campeão carioca de 2020. Nesta quarta-feira, em uma atuação marcada pela garra e aplicação tática diante do favoritismo do rival, derrotou o Flamengo na disputa de pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1, no Maracanã, para vencer a Taça Rio.

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram a derrota da equipe rubro-negra e compartilharam memes. Confira os melhores posts:

URGENTE! Flamengo testa positivo para cheirinho pic.twitter.com/oiDFZU8SMr — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) July 9, 2020

SE O FLAMENGO TIVESSE JOGADO DE MÁSCARA HOJE NÃO TERIA FICADO NO CHEIRINHO.... — #NuncaFomosTãoCruzeirenses (@Paiblito) July 9, 2020

Flamengo voltando a sentir só o cheirinho... pode ser um presságio das coisas voltando ao normal — . (@felipegriloni) July 9, 2020

ficaram no cheirinho mais uma vez ratazana da globo "isto é flamengo" pic.twitter.com/EF8RMtmj9N — durant do zap (@durantsnakeco) July 9, 2020

Flamengo no cheirinho dnv — Guto (@guto_elsner) July 9, 2020