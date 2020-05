Arena Corinthians recebe live solidária com a participação de Andrés

A torcida do Corinthians terá mais uma opção para se divertir e ajudar no combate à covid-19. Desta vez, o clube organizou uma série de lives com a apresentação de Ronaldo Giovaneli e comentários de Millene Domingues com o objetivo de arrecadar doações. O primeiro evento acontecerá nesta quarta-feira (6), às 21h30, no camarote FielZone, localizado na Arena Corinthians, em Itaquera.

A primeira transmissão do "Fiel em Campo" acontecerá pela Corinthians TV e terá como convidado o presidente do clube, Andrés Sanchez. Os torcedores poderão mandar perguntas ao vivo para o dirigente e seus convidados.

Todos os recursos arrecadados serão destinadas para colaboradores que prestam serviço no estádio do clube e atuam nas áreas de segurança, limpeza, alimentação, recreação e hospitalidade. São cerca de 200 famílias.

As doações poderão ser feitas via QRcode durante a Live e também pelo e-mail mario@soccerhospitality.com.br. O clube informou que outros eventos vão acontecer toda quarta-feira, às 21h30, e também aos sábados, às 16h. Os próximos convidados ainda serão divulgados.