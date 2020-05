'Vilão' de vice em 2018, goleiro alemão vai retornar ao Liverpool

O goleiro Loris Karius confirmou que voltará ao Liverpool. Em sua conta oficial do Instagram, o jogador afirmou que rescindiu seu contrato com o Besiktas, da Turquia, clube pelo qual defendia desde 2018. Como o vínculo com a equipe turca foi selado via empréstimo, o jogador retornará à Inglaterra. O alemão lamentou a sua saída.

"É uma pena que termine assim, mas você deve saber que eu tentei de tudo para resolver essa situação sem problemas. Fiquei muito paciente durante meses contando ao conselho várias vezes. As mesmas coisas já aconteceram no ano passado. Infelizmente, eles não tentaram resolver esse problema e até recusaram minha sugestão de ajudar, cortando os salários", explicou o goleiro.

Em abril, Karius recorreu à Fifa por conta de salários não pagos. De acordo com o Sportsmail, o Besiktas deve ao alemão cerca de 400 mil libras (R$ 2,7 milhões). A publicação, ocorrida no mesmo mês que o goleiro fez a reclamação, já alertava que ambos estavam prestes a concretizar uma rescisão. O alemão agradeceu à torcida e seus companheiros de equipe.

"O Besiktas pode se orgulhar de ter fãs tão apaixonados por trás deles sempre dando um suporte incrível. Você sempre me apoiou nos bons e nos maus momentos e eu sempre lembrarei de você da melhor maneira! Também quero agradecer a todos os meus colegas de equipe, treinadores, incluindo todas as pessoas que trabalham no clube. Você me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia. Muito obrigado!", concluiu.

Karius será o quarto goleiro do Liverpool, atrás de Alisson, Adrián e de Caoimhin Kelleher. O alemão foi um dos protagonistas da final da Liga dos Campeões de 2018 por conta de duas falhas. Seu vínculo com a equipe inglesa é válido até 2022.