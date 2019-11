Reginaldo Leme deixa a Globo após 41 anos e não comenta GP de Abu Dhabi

Depois de marcar o seu nome transmitindo Fórmula 1 pela TV Globo, o jornalista Reginaldo Leme deixa a emissora depois de 41 anos. A notícia, divulgada inicialmente pelo portal Yahoo Esportes, informa que ele teria enviado um e-mail ainda nesta terça-feira para anunciar a sua decisão.

Em sua mensagem, Reginaldo também teria informado que não vai transmitir o GP de Abu Dhabi, neste domingo. Essa é a última temporada da Fórmula 1 no ano. Sendo assim, o seu último trabalho fica marcado com a etapa de Goiânia da Stock Car, no dia 24.

Ainda de acordo com o Yahoo Esportes, pessoas que leram o email disseram que o tom do jornalista foi um "misto de agradecimento e lamentação". Como de praxe, ele também comentou o GP do Brasil de F-1 e fez entradas ao vivo com o pentacampeão Lewis Hamilton.

Reginaldo começou a comentar corridas na década de 70 e desde então virou um dos nomes de referência da Globo. Até o momento ele não se pronunciou publicamente sobre a saída.

Relembre trabalhos de Reginaldo Leme pela Globo: