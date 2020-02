Rolê aleatório: Usain Bolt vai a estádio acompanhar jogo da Concachampions

O multicampeão olímpico Usain Bolt virou presença ilustre nesta terça-feira em um jogo da Liga dos Campeões da Concacaf, torneio da América Central e do Norte equivalente à Copa Libertadores. O ex-velocista jamaicano esteve no estádio Parque da Independência, na capital do seu país, Kingston, para acompanhar a partida entre o Portmore United e o Cruz Azul, do México.

Fã de futebol, Bolt até se arriscou como jogador de um time australiano e no ano passado visitou a Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, durante um treino. O jamaicano foi ao jogo como convidado do Cruz Azul, com quem já tem uma relação mais próxima, com direito a ter posado para fotos em redes sociais com o boné da clube mexicano.

No jogo, o time da casa perdeu de virada por 2 a 1 após levar os gols nos acréscimos. O jogo de volta pelas oitavas de final será no dia 25, no estádio Azteca, na Cidade do México. Usain Bolt está com 33 anos e se aposentou do atletismo em 2017 após acumular oito ouros olímpicos.