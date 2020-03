Santos ganha 'benção' de Pepe e Mengálvio para estreia na Libertadores

O Santos contou com um apoio para lá de especial antes da estreia da Copa Libertadores da América. Em publicação no Twitter da Conmebol, Pepe e Mengálvio aparecem dando 'benção' ao time, representado por Carlos Sánchez. A dupla de ídolos estava no elenco que garantiu os títulos da Libertadores de 62 e 63 ao Santos (que ainda ganhou outra vez em 2011), entre outras grandes conquistas.

"'É um orgulho que nem todos podem ter". O primeiro brasileiro bicampeão da Libertadores, um dos únicos tricampeões do país. Vai ter Santos FC na Copa, com a bênção dos ídolos. Pepe e Mengálvio estão com o elenco liderado por Carlos Sanchez. É pela Glória Eterna!", diz o post.

O Santos enfrente nesta terça-feira, a partir das 19h15, o argentino Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, nos arredores de Buenos Aires. Você pode acompanhar o minuto a minuto aqui.

Apesar da pouca história internacional, o Defensa y Justicia entra na competição apostando em seu técnico Hernan Crespo, de grande passagem pela seleção argentino e por grandes clubes da Europa como jogador.

"Creio que, seguramente, para todos, para as pessoas de Varela, para os torcedores, será um dia histórico... Tem que desfrutá-lo. É a mágica que tem o futebol. Temos que estar à altura. Se há um componente a mais ainda é enfrentar uma equipe com toda história que tem o Santos. Estão todos os ingredientes para que seja uma noite inesquecível”, disse Crespo.