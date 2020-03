Sem futebol, veja como está a rotina dos jogadores do Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol foi interrompido por conta da pandemia do novo coronavírus. Sem futebol, os atletas estão dividindo o tempo em casa entre atividades, jogos online e até desafios virais nas redes sociais.

Sergio Ramos e Marcos Llorente compartilharam vídeos exibindo seus treinamentos:

All we have is time, so let’s make the most of it. ??#YoMeQuedoEnCasa

?? Imaginaste - @Jhaycortez & @Tainy

@atleticodemadrid pic.twitter.com/pGLTjRBuLB — Marcos Llorente (@marcosllorente) March 14, 2020