SporTV fica na liderança isolada da audiência em retorno do Italiano

A vitória do Milan em sua estreia no Campeonato Italiano temporada 2020/2021 levou o SporTV à liderança entre os canais esportivos na última segunda-feira, 21, com audiência 28% acima do segundo colocado.

Entre todos os canais da TV por assinatura, o SporTV ficou em quarto lugar durante a partida, que contou com vitória do Milan, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo astro sueco Ibrahimovic.

O jogo também marcou a volta do campeonato ao esporte da Globo. O próximo duelo do Italiano com trasmissão pela emissora será neste sábado, 26. A partir das 15h45 (horário de Brasília), Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam pela segunda rodada da competição.