Subiu por causa da covid? Leeds United rebate comentarista nas redes sociais

O presidente do Leeds United, Andrea Radrizzani, rebateu a ex-jogadora da seleção feminina da Inglaterra Karen Carney, depois que ela sugeriu que a paralisação da temporada passada por causa da covid-19 ajudou o time a ganhar o acesso à divisão principal do Campeonato Inglês.

Carney, comentarista da Amazon Prime durante a vitória do Leeds por 5 x 0 sobre o West Bromwich na terça-feira, disse que a equipe corre o risco de perder força no final do campeonato devido ao estilo acelerado.

“Eles são mais rápidos que todos, e mérito para eles. Minha única preocupação seria: eles vão ficar arrebentados no final da temporada como nas últimas duas temporadas?” disse Carney, que somou 144 partidas pela Inglaterra entre 2005 e 2019.

“Na verdade, acho que eles subiram por causa da covid, em termos de dar-lhes um pouco de respiro. Não sei se eles teriam subido se não tivessem esse intervalo.”

A temporada da segunda divisão inglesa 2019-2020 foi retomada em junho, após um hiato de três meses devido à pandemia, e o Leeds conquistou o acesso e o título com 93 pontos.

Em resposta aos comentários dela, o Leeds tuitou: “Promovido por causa da covid. Ganhou a liga por 10 pontos (de vantagem)”, ironizando a fala.

Radrizzani também disse no Twitter que o comentário era “completamente desnecessário e desrespeitoso ao nosso clube”.

O Leeds, 11º com 23 pontos em 16 jogos no Campeonato Inglês, enfrenta o Tottenham Hotspur no sábado.